“Fare polemica politica adesso è solo sciacallaggio”. Claudio Caruso liquida così il caso sollevato ieri dal coordinatore della Lega Alessandro Messa, che ha posto dubbi sull’efficacia delle mascherine che il Comune di Guidonia Montecelio ha distribuito ai commercianti. Il cinque stelle spiega che si tratta delle mascherine della Regione Lazio date al Comune, e che le associazioni stanno distribuendo ai cittadini. “Per carità che si possa discutere sulla qualità lo capisco, ma siamo in emergenza e abbiamo il dovere di utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione”. Per il consigliere di maggioranza da parte del leghista ci sarebbe solo la volontà di demolire: “Potrebbe scendere dalla sua casa di bravo borghese rimboccarsi le maniche e aiutare senza bisogno di pubblicità. In quell’attacco sterile non ha neanche ringraziato i volontari che lavorano senza risparmi per la città. L’atteggiamento della Lega, e non solo il loro, è vergognoso. Messa scenda qui ai piani bassi a dare il suo contributo. Cosa ha fatto Messa per Guidonia? Non lo abbiamo visto fare pacchi. Il tempo per la lotta politica ci sarà, come è giusto che sia, ma sarà dopo. Adesso senza colori politici dobbiamo lavorare tutti insieme per la città”. Caruso si rivolge poi alle associazioni, protezione civile, croce rossa e tutte le altre in campo in queste settimane difficilissime di gestione della pandemia: “Dico solo una cosa, grazie per tutto quello che state facendo”.