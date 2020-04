Attualmente i casi positivi al Covid-19 a Tivoli sono 20; una persona guarita ma, purtroppo, un’altra deceduta la settimana scorsa: “Si tratta di un nostro concittadino di 93 anni alla cui famiglia vanno il cordoglio e la vicinanza dell’intera amministrazione”.

“Ma la vita deve andare avanti: alla notizia triste della scomparsa di un nostro concittadino a causa del Coronavirus, si accompagnano la notizia di una nuova guarigione – per cui i guariti passano da 21 a 20 – e l’altra notizia di un dimezzamento oggi delle quarantene complessive che scendono, così, dalle 64 di ieri, alle 31 di oggi”. Così commenta il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti il dato comunicato oggi dalla Asl Roma 5 relativo alla situazione dei contagi da Covid-19.

Nel dettaglio, dunque, dall’inizio dell’emergenza sono 14 i guariti a Tivoli, mentre restano 38 i contagiati. Per quanto riguarda le quarantene, scendono a 20 le persone in quarantena domiciliare fiduciaria: escono 35 persone, tra cui tutti i 28 abitanti della casa di via Maremmana Inferiore. Sono 11, infine, gli autoisolamenti domiciliari (ossia coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione).

“Questi numeri non devono assolutamente indurci ad allentare il rispetto delle disposizioni in atto per isolare il virus perché, è da ribadire, il comportamento del nuovo Coronavirus è ancora in gran parte sconosciuto persino agli scienziati e non si sa che cosa succederà con la buona stagione, mentre nulla di certo è dato sapere sull’effettiva immunizzazione di chi già si è ammalato”, spiega il sindaco. “Tuttavia i dati attuali mi portano a considerare che le misure di contenimento e di distanziamento sociali stanno dando degli effetti positivi. In rapporto alla popolazione, i numeri che riguardano Tivoli sono da considerarsi, infatti, tra i più bassi dell’area Nord Est della provincia romana. Su una popolazione di quasi 60mila abitanti, a oggi dall’inizio dell’emergenza abbiamo avuto un totale di 38 casi positivi”, ribadisce il sindaco, “ma abbiamo dovuto riscontrare un alto tributo di operatori sanitari: otto quelli che si sono ammalati. Il trend dei contagi per il nostro territorio è anche dovuto al comportamento responsabile dei tiburtini”.