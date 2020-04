Mercoledì 22 alle 09.30 alcuni operatori del Centro Diurno Nautilus, distribuiranno gratuitamente in piazza della Queva a Tivoli Terme: mascherine protettive, disinfettanti, guanti e materiale informativo. Il Centro Diurno Nautilus è un servizio rivolto a persone con problematiche di Tossicodipendenza e/o Alcolismo, è finanziato dalla Regione Lazio e Asl Rm5. L’iniziativa promossa dalle Cooperative Sociali Onlus –Capofila Coop. Acquario 85-, che gestiscono il Centro Nautilus in Tivoli Terme, si inserisce nelle azioni di contrasto alla diffusione del Covid 19. Il materiale di profilassi sanitaria insieme al decalogo del comportamento da tenere, è rivolto principalmente alle persone che si trovano in stato di disagio e in difficoltà.

Chi sono: Cooperativa Sociale Acquario 85 Onlus e Centro Nautilus

La Cooperativa Sociale Acquario 85 nasce nel 1985 ed è un attore sociale che opera per gran parte delle sue attività nel comprensorio di Nuovo Corviale a Roma, ma anche in Provincia. Il personale della cooperativa è costituito prevalentemente da psicologi e psicoterapeuti qualificati e regolarmente iscritti all’Ordine degli psicologi. Dal 2000 gestisce il Centro Diurno Nautilus a Tivoli Terme in convenzione con la ASL Rm5 e finanziato dalla Regione Lazio. Il Centro Nautilus è un Servizio a Bassa Soglia per la riduzione del danno per alcolisti e tossicodipendenti. All’interno del Centro l’utente può ricevere sostegno psicologico, essere visitato dal medico e avere consulenze con l’assistente sociale. Oltre a queste attività si fornisce la possibilità di fare docce, uso di lavatrice e di usufruire di un pasto caldo, colazioni ed anche indumenti. Quindi il Centro Nautilus, Diurno a bassa soglia per Dipendenti da Sostanze (Droghe, Farmaci, Alcol) e “senza Sostanze”(Gioco, Internet, Sesso) dove oltre al Medico ed all’Assistente Sociale, è prevalente la figura dello Psicologo –che svolge attività di consulenza per le problematiche e i bisogni degli Utenti-, ma qualora occorra, gli Psicoterapeuti presenti nella equipe, forniscono anche attività di Psicoterapia. Spesso poi l’intervento è anche allargato alla famiglia. Le attività si svolgono in collegamento coi Servizi Pubblici di zona (Serd, Servizi Sociali dei Comuni, ecc.) e Privati (Comunità Terapeutiche, Caritas, Unità di Strada).