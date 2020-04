La solidarietà arriva anche con lettere in cui il senso profondo della vicinanza e del sostegno sono i fili conduttori, a maggior ragione in un momento delicato come questo, in cui anche le parole sono importanti. A prendere in mano carta e penna è il Direttore Generale del “Palace Museum” di Pechino, Wang Xudong, che aveva programmato di essere a Tivoli lo scorso gennaio, viaggio annullato proprio in concomitanza del sorgere e dilagare in Cina della grave emergenza sanitaria Covid-19. “Al direttore Wang Xudong va il ringraziamento dell’intera città di Tivoli per il suo pensiero di solidarietà. È un onore per Tivoli essere considerata una presenza storica d’interlocuzione con la cultura cinese – commenta il sindaco, Giuseppe Proietti -. Grazie di cuore, dunque, al direttore generale Wang Xudong per averci rivolto un pensiero di vicinanza e di speranza in questo contesto di emergenza che accomuna le due diverse comunità. Rinnovo, naturalmente, l’invito al direttore a venire a Tivoli quando avremo superato l’epidemia e le gravi limitazioni a livello planetario che comporta alla mobilità delle persone. Che ha avuto, però, un effetto importante: abbattere le barriere fisiche e forse anche pregiudiziali tra i popoli. Un pensiero di riconoscenza lo rivolgo anche a tutta la popolazione cinese per gli aiuti fatti arrivare all’Italia sia sottoforma di donazioni materiali, sia di personale medico. Ringrazio il direttore anche per averci invitato al quinto “Taihe Forum sulla salvaguardia delle antiche Civiltà del Mondo”, organizzato in occasione – quest’anno – del 600mo anniversario della Città Proibita, che si celebrerà proprio nel ‘Palace museum’. Il nostro augurio è, però, di poterci di nuovo vedere presto a Tivoli”. alc