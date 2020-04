“Ho inviato una lettera all’Assessore all’Agricoltura Enrica Onorati per chiedere un intervento in merito al recupero degli sciami da parte degli apicoltori. Un’attività che andrebbe inserita nelle attività zootecniche necessarie e negli interventi indifferibili, necessari ed urgenti anche per la sanità pubblica, qualora gli sciami rappresentino un rischio per la salute dell’uomo”, dichiara il Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente Valerio Novelli. L’intervento degli apicoltori è necessario e spesso viene richiesto sia dai Vigili del Fuoco, che dalle Prefetture e dalle forze di polizia ma anche dai cittadini.

“Quando nell’alveare è presente un eccessivo numero di api- spiega Novelli- la vecchia regina abbandona l’alveare insieme ad un consistente numero di api. Questo comporta, quindi, che lo sciame possa nidificare anche in altre zone, come per esempio all’interno di giardini privati. Per questo viene richiesto l’intervento degli apicoltori per intervenire in sicurezza sul recupero dello sciame di api”. Un intervento richiesto dalle associazioni di categoria e dall’istituto zooprofilattico di Lazio e Toscana. “Il mio metodo di lavoro parte sempre dall’ascolto delle istanze del territorio- conclude Novelli- ed anche in questo caso ho raccolto le preoccupazioni delle associazioni degli apicoltori e dell’istituto zooprofilattico di Lazio e Toscana. Il mio auspicio è che l’Assessore faccia propria questa richiesta ed intervenga nel minor tempo possibile”.