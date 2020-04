Finisce sotto accusa il Comune di Guidonia Montecelio per i dispositivi di protezione distribuiti in città. A lanciare l’allarme il coordinatore della Lega Alessandro: “L’Amministrazione comunale sta distribuendo ai commercianti delle mascherine protettive che sembrano, piuttosto, delle pezze per rimuovere la polvere in casa. Questa iniziativa ci sembra alquanto improvvida perché il cittadino, confidando nell’autorità di un Ente Pubblico, applica questi dispositivi credendo erroneamente di essere protetto e, soprattutto, di tutelare l’altrui salute. Riteniamo che, contestualmente alla consegna, sarebbe stato opportuno produrre un’informativa riguardante la loro effettiva capacità di mettere al riparo dal contagio da Covid-19. Resta inteso, che qualora non a norma, le mascherine dovranno essere immediatamente ritirate in quanto possono essere, al contrario, di grave nocumento per la salute di chi le indossa”.