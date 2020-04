In base ai dati resi noti dalla direzione generale della Asl Roma 5, a oggi i casi positivi alla malattia Covid-19 accertati a Tivoli dall’inizio dell’emergenza sono 38, dei quali tre purtroppo i deceduti. Sono, invece, 22 attualmente i positivi al nuovo Coronavirus e 13 le persone guarite (di cui uno il guarito). Per quanto riguarda le quarantene, il trend è stabile rispetto alla settimana scorsa, con 11 persone in isolamento (coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 53 in quarantena fiduciaria domiciliare, per un totale di 64 persone. “Rispetto a questo trend sinora registrato delle quarantene, ci aspettiamo, domani, di poter dare numeri in netta discesa”, spiega il sindaco Giuseppe Proietti, “ma raccomandiamo sino alla noia – nonostante la situazione appaia nel territorio sotto controllo – di seguire scrupolosamente le disposizioni dettate dai Dpcm governativi per limitare la diffusione dell’epidemia, e di spostarsi soltanto per questioni strettamente indispensabili. Speriamo tutti, naturalmente, che le maglie di queste restrizioni si possano allentare, una situazione che sarà meno dura da sopportare se la consideriamo come una nostra rete protettiva costruita per salvaguardare i nostri cari e tutti noi”.