È iniziata a Tivoli la consegna dei buoni spesa per le prime famiglie ritenute idonee, a cura dei Servizi sociali del Comune che hanno raggiunto a domicilio le famiglie. “I nostri Servizi sociali hanno lavorato sino alla settimana scorsa 456 domande di altrettanti nuclei familiari che sono stati riscontrati come aventi diritto all’assegnazione dei buoni spesa”, spiega il sindaco Giuseppe Proietti. “Tra sabato e le prime ore di domenica è stata consegnata la quasi totalità dei buoni (circa 420), che coprirà il loro fabbisogno per le prossime due settimane; non si è potuto, invece, procedere alla consegna di una trentina di buoni in quanto i beneficiari – che erano tuttavia stati prima contattati – erano assenti dal loro domicilio. Stiamo provvedendo ad accertare la situazione reale di queste circa 30 famiglie. Stiamo, poi, procedendo a verificare un’altra parte di domande e spero che entro pochissimi giorni si possa consegnare un secondo grande lotto di buoni spesa alle famiglie che lo stanno aspettando. Vorrei ricordare, infine, che Tivoli è uno dei primi grandi Comuni dell’area Nord Est della provincia di Roma, ad aver consegnato un primo lotto sostanzioso di buoni”.

“Nella fase che stiamo vivendo, contrassegnata da nuovi fabbisogni e da una diffusa fragilità economica per le famiglie interessate”, conclude il sindaco, “questo sostegno costituisce un passo concreto di grande importanza. Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie al lavoro che nella commissione consiliare per gli Affari sociali è stato portato avanti insieme dai consiglieri di maggioranza e da quelli delle opposizioni. A tutti loro, a partire dal presidente Gianfranco Osimani, va il mio più sentito ringraziamento: abbiamo lavorato insieme e lo abbiamo fatto nell’interesse della nostra comunità. E continueremo a farlo”.