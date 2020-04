“Il cinema è vita, è un cuore che pulsa è una forma d’arte che permette a tanti giovani talenti di esprimersi, anche in un periodo così difficile”. Con questo spirito l’Ariano International Film Festival chiama a raccolta registi e produttori per aderire al bando dell’ottava edizione della rassegna, in scadenza il 30 aprile. Nonostante l’emergenza, la kermesse irpina prosegue le sue attività. Sono tre i concorsi a cui sarà possibile partecipare: Aiff World, Aiff Green e Aiff Young. Il primo è dedicato a lungometraggi, cortometraggi e documentari a tematica libera; la categoria Green è rivolta soltanto ed esclusivamente ai documentari con tematica ambientale; l’ultimo contest è invece riservato ai cortometraggi realizzati con smartphone da giovani autori italiani under 35. Come ogni anno le opere verranno valutate da una giuria di esperti del settore cinematografico. Per iscriversi e avere ogni informazione è possibile collegarsi al sito ufficiale della manifestazione.

Sempre a questo indirizzo continua l’iniziativa dell’Aiff “Io resto a casa. Il cinema a casa tua”. Grazie alla disponibilità di registi, produttori e distributori che negli anni hanno partecipato al festival, sul sito sono a disposizione i link da cui si può accedere gratuitamente a una vasta selezione di opere in streaming. Il miglior modo per prepararsi alla prossima edizione dell’Aiff in programma per questa estate.

Emanuele Del Baglivo