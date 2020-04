Nasce a Genzano in provincia di Roma la prima Rsa Covid pubblica nel Lazio. “Qui ospitiamo esclusivamente pazienti positivi al coronavirus che non necessitano di cure ospedaliere, secondo le valutazioni mediche – ha detto il presidente Nicola Zingaretti sul posto insieme all’assessore alla sanità Alessio D’Amato – Attualmente la rete conta su altre 3 strutture oltre a questa: Civitavecchia, Morlupo e Veroli. Tutte le strutture hanno avuto la verifica da parte dello Spallanzani e sono state attrezzate in conformità con le linee guida del Ministero della Salute”.