Sembra impossibile in tempo di quarantena, ma le Majorettes della Asd Medullia di Sant’Angelo Romano la sfida di non mollare, di continuare a seguire lo sport e la passione nonostante tutto, l’hanno accettata e vinta. Non solo le lezioni per le allieve si fanno da remoto e in video-chat, con WhatsApp. Ma non hanno rinunciato nemmeno alle gare: stanno partecipando ad una competizione online organizzata dalla Mwf, la federazione mondiale delle Majorettes. “Giriamo i video delle nostre esibizioni – spiega Aurora De Sena, campionessa italiana nella categoria “trio mace” insieme a Gaia Mazza e Lisa De Sena, solo per citare l’ultimo podio conquistato quest’anno – proponendo le nostre coreografie in giardino o sotto casa, truccate e vestite esattamente come fossimo in gara. E poi inviamo tutto alla federazione per le valutazioni”. Ovviamente sono gare individuali o al massimo in duo, quando è possibile, come in caso di sorelle.

L’allenamento, dunque continua, anche se in casa si lavora esclusivamente su lanci bassi “in modo tale da allenare la velocità del giro e del corpo”. I campionati sono stati annullati per il coronavirus, ma l’obiettivo è quello di arrivare a quelli del prossimo anno pronte per le sfide. Ma a loro, alle reginette delle piazze in festa, le uscite mancano come l’aria. Ora lo sanno più che mai: “Mi mancano le gare, le sfilate, il contatto con il pubblico, ma soprattutto – spiega Aurora De Sena – mi manca il mio gruppo, mi mancano tutte quelle cose che magari prima davo per scontate ma ora essendo costretta a non averle, mi rendo conto della loro importanza. Dopo tutto questo, sogno un mondo migliore, capace di apprezzare le piccole cose”. RedCro