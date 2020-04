Un nuovo contagiato viene segnalato oggi per il Comune di Tivoli dalla direzione generale della Asl Roma 5. Sono così in totale 35 dall’inizio dell’emergenza i positivi al nuovo Coronavirus (di cui tre persone purtroppo decedute), 11 i guariti e 21 i contagiati attuali. Per quanto riguarda il nuovo e unico caso positivo di oggi, è un operatore sanitario impiegato in una struttura ospedaliera non ricompresa nel territorio, e che fa salire complessivamente a 8 gli operatori della sanità residenti in città, risultati positivi al Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria, tutti (eccetto uno) dipendenti di strutture ospedaliere che non si trovano a Tivoli. “È un tributo alto quello che i nostri operatori sanitari stanno pagando a Tivoli come nel resto d’Italia”, dice il sindaco Giuseppe Proietti, “a loro ogni giorno di più il Comune rivolge la sua riconoscenza e la sua vicinanza”.

Sono invece in totale 67 le persone incluse negli elenchi delle quarantene, di cui 13 in isolamento (coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 54 in quarantena sanitaria domiciliare.

“Un dato, quello di un unico contagio per oggi a Tivoli”, aggiunge il sindaco, “indicativo di un trend che vede stabilizzarsi la velocità del contagio nel nostro territorio, ma che non deve farci esultare, prima di tutto perché non saremo contenti fino a quando non avremo debellato la malattia dal nostro Comune e dal resto del Paese, e poi perché il virus del Covid-19 è ancora sconosciuto e incurabile, nonostante la ricerca scientifica e medica stia percorrendo decine di strade diverse sia sul fronte dei vaccini che su quello delle cure farmacologiche, strade che, siamo certi, porteranno presto a risultanti incoraggianti nella lotta al virus. Per questo, dunque, occorre continuare a mantenere alta l’attenzione adottando senza allentare mai, il distanziamento sociale, l’isolamento rispetto alle nostre abituali frequentazioni esterne e familiari, l’igiene personale e degli ambienti”.