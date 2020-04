Calano ulteriormente i positivi all’interno del Nomentana Hospital in seguito ai trasferimenti completati nelle ultime ore. Il bollettino della clinica, diffuso ieri in tarda serata dal Comune di Fonte Nuova, aggiorna il dato dei pazienti covid presenti in struttura a 12. Rimane stabile a 29 il numero dei contagi tra gli operatori. Sale, invece, il conto dei tamponi effettuati su pazienti e operatori sanitari: i soggetti testati al momento sono 1000. edb