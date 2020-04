Highway Solos: un progetto musicale solidale, a scopo benefico. Una raccolta fondi destinata all’ospedale Luigi Sacco di Milano. Nato come progetto musicale a scopo benefico, è stato Ideato e coordinato da Francesco Corapi (Chitarrista, compositore e autore, speaker radiofonico a Radio Godot e con rubrica Extra sulla Strada e Breakfast in Italia-Radio Italia Anni 60 Roma, collaboratore Metal.it), Guglielmo Malusardi (giornalista musicale, esperto di tecniche di chitarra), con la collaborazione di Mauro Matteucci (Elevate Records, produzione, mix . master), Pino Magliani( discografico Elevate, speaker radiofonico ) Gianluca Grazioli (giornalista metal.it).

Highway Solos nasce con l’idea di conseguire un obiettivo meritorio e benefico attraverso un coordinato lavoro di squadra.

Fare rete, per la solidarietà. Dieci chitarristi, un tastierista , un bassista , un batterista che attraverso la propria arte hanno dato vita e corpo alla creazione di questo lungo brano, nel quale si alternano in maniera funambolica e godibile al tempo stesso. Il progetto è assolutamente gratuito, realizzato in tempi brevi con passione, disponibiltà e solidarietà.

Progetto nato rapidamente, per il Sacco di Milano

Il lavoro, realizzato in tempi rapidi, è nato in queste settimane per contribuire rapidamente, attraverso la raccolta fondi, a sostenere e aiutare l’Ospedale Luigi Sacco di Milano, nella battaglia contro l’emergenza Covid-19.

La prima banca biologica Covid-19

Chiudiamo ricordandovi che proprio a Milano è nata in questi giorni la prima “banca biologica”: l’Universita’ degli Studi di Milano e l’Asst Fatebenefratelli Ospedale Sacco di Milano hanno dato l’avvio al progetto della prima ‘Banca biologica’ su Covid-19. Il Sacco raccogliera’ e conservera’ i campioni biologici, ematici e tessutali, relativi al Covid-19 e questo sarà una grande opportunita’ per lo studio anche dei vaccini e lo sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche.

Alessandra Paparelli