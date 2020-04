Donare il sangue in piena sicurezza per aiutare in un momento così difficile: raccolta straordinaria a Guidonia Montecelio. Appuntamento sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 8 di mattina in poi, all’autoemoteca in Largo M.Simone, il piazzale dell’aeroporto. La raccolta sangue è organizzata dal Masci, il movimento adulti scout, in collaborazione con la Croce Rossa. Come ricordano, per i donatori di sangue sono consentiti gli spostamenti da casa e sul posto è necessario avere la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento valido. In base alle regole di sicurezza imposte dal periodo, bisogna essere muniti anche di mascherina e guanti.