Oggi, 16 aprile, scadono i termini per richiedere i buoni spesa a Guidonia Montecelio, lo comunica l’assessore al sociale Davide Russo. Il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale www.guidonia.org.

“Si informano i cittadini che il Servizio sociale sta valutando tutte le domande pervenute e che pertanto tutti i richiedenti, quanto prima, saranno chiamati al numero di cellulare fornito o contattati tramite sms o email per comunicare modalità e tempi di ritiro della card prepagata. Poiché tutti gli operatori sono impegnati al massimo in questa attività, si invita a non effettuare telefonate per sole informazioni e a non inviare e – mail di sollecito, che rallenterebbero i tempi di erogazione”.

Restano attivi per le richieste di aiuto con pacchi alimentari e per altre necessità soltanto i numeri del Segretariato sociale professionale:

0774 301488

328 7221486

nei giorni lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

martedì – giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00