L’erba del vicino è davvero sempre più verde? Può darsi, sicuramente vale in questo momento per le modalità di gestione dell’emergenza Coronavirus, che vedono il Comune di Tivoli andare a rilento sulle questioni legate agli aiuti da erogare ai cittadini colpiti dal punto di vista economico. Dopo il flop dell’avviso con cui si è tentato di reclutare i negozi in cui spendere i buoni spesa, ancora da valutare in parte e da consegnare, ora è la volta del bonus affitti. Mentre i centri più prossimi, vedi Guidonia Montecelio, si sono attrezzati già da un paio di giorni, la Superba lascia la faccenda appesa al palo. Una difficoltà che è stata stigmatizzata da più parti e che viene ripresa anche dall’associazione “Sarà bellissima”, molto attiva in questo frangente. “Il comune si attivi subito per il bonus affitto della regione Lazio – scrive in una nota Simone Pannunzi -. Le persone hanno bisogno di risposte rapide, il Sindacoe il comune si attivino subito per le procedure con numero dedicato e comunicazioni sulle pagine istituzionali”. E la rapidità adesso è veramente preziosa.