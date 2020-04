“Deficit di trasparenza e incapacità di comunicazione rapida, chiara e puntuale sono carenze gravi per qualsiasi amministrazione, ma possono avere effetti devastanti in periodi di grave emergenza in cui l’informazione alla cittadinanza ha un importanza anche psicologica oltre che di orientamento dei comportamenti. Lascia basiti la consultazione del portale internet Salute Lazio, alla pagina sui Tassi Grezzi di Incidenza Comulativa di Covid19, che riporta dati risalenti al 10 aprile ormai superati ed inutilizzabili”. Così in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.