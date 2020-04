Sono ripartiti oggi i lavori di rifacimento stradale compresi nel secondo stralcio del Piano strade avviato un anno fa. A eseguire i lavori (per un importo complessivo di 549.880 euro) è l’impresa che gestisce il servizio di manutenzione in global service di tutte le strade comunali. Questa mattina si è ripreso – secondo un cronoprogramma stabilito sino a fine aprile, meteo permettendo – con i lavori in via Quintilio Varo (da Largo Sant’Angelo all’incrocio con via Catillo) e in via Tiburtina Valeria (tratti dal civico 1 al 61), dove proseguiranno sino a sabato 18. Successivamente i lavori interesseranno via Nazionale Tiburtina, a Villa Adriana, da via di Ponte Lucano sino quasi all’incrocio con Strada Del Tartaro, lavori che secondo il cronoprogramma dovrebbero protrarsi da lunedì 20 a venerdì 24 aprile. Infine, gli interventi su Strada degli Orti (divisa in due tratti) dall’incrocio di via dell’Acquoria sino alla via Nazionale Tiburtina e via Lucania, da lunedì 27 a giovedì 30 aprile.

“Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, in questi giorni con il grande impegno di tutti stiamo cercando di portare avanti una serie di interventi sulle strade di Tivoli”, commenta la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Laura Di Giuseppe, “provando a trasformare la grave situazione che ci troviamo ad affrontare in un’opportunità. In questi giorni, in cui le strade sono svuotate e il traffico decongestionato, riattiviamo i cantieri di rifacimento stradale, garantendo nello stesso tempo la salute di coloro che lavoreranno nei cantieri, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una viabilità urbana migliorata quando l’emergenza sanitaria sarà alle spalle. Non è stato facile pianificare questi interventi: abbiamo dovuto superare le difficoltà legate al reperimento dell’asfalto; abbiamo atteso che l’impresa riuscisse a garantire la disponibilità dei nuovi dispositivi di protezione individuali ai propri operatori e che venissero messe a punto rigide metodologie lavorative in grado di assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e, soprattutto, la salute degli operai. Abbiamo rivisto il cronoprogramma degli interventi in modo da attenuare il più possibile il disagio dei cittadini e ci siamo accertati a diversi livelli della corretta interpretazione delle norme, alla luce delle recenti restrizioni e che tutte le attività pianificate rispettassero i criteri previsti. Finalmente oggi partiamo. Ringrazio sentitamente tutti i dipendenti comunali, che stanno dimostrando tenacia e un grande senso di responsabilità e, particolarmente quelli del settore Lavori pubblici, guidati dall’architetto Tullio Lucci. Stiamo lavorando affinché le strade e gli spazi pubblici della città possano tornare ad accogliere al meglio tutti noi tiburtini, in previsione della tanto attesa ‘fase due’ dell’emergenza. Nel frattempo però restiamo tutti a casa per contribuire a limitare la sua espansione. ‘Distanti oggi per abbracciarci con più calore domani'”. Prosegue intanto l’attività ordinaria di global service. Nei prossimi giorni saranno interessati dallo sfalcio dell’erba i cigli stradali dell’intera strada del Tartaro e, nel quartiere di Campolimpido, i cigli stradali di parte di via Casal Bellini, via Francesco d’Assisi, via Libertucci, via Radiciotti e via San Carlo Borromeo. In questo periodo di emergenza lo sfalcio dei cigli stradali si svolge sulle vie principali e senza richiedere la rimozione delle auto per non creare disagi ai cittadini che devono rimanere in casa e limitare gli spostamenti. Si ricorda che è sempre attivo 24 ore su 24 il numero verde per le segnalazioni: 800199693