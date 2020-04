Ha dato fuoco ad un cumulo in cui, accanto a scarti vegetali per alimentare le fiamme, c’erano anche plastica, parti di legno e mobili, ferraglia varia, ossa di animali, pezzi di pneumatici e di polistirolo. E’ successo il giorno di Pasqua nella campagna di Marcellina ma l’uomo, un cinquantenne, è stato sorpreso dai carabinieri forestali di Guidonia impegnati in un giro di controllo insieme ai militari della stazione di Marcellina. Gli investigatori dell’Arma specializzati in tutela ambientale lo hanno denunciato per combustione illecita di rifiuti speciali, pericolosi e non. Gli contestano la violazione dell’articolo 256 del “codice ambientale”. Rischia un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. RedCro