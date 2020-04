“Bonus affitto Regione Lazio, il Comune metta a disposizione un numero verde di assistenza e i moduli già stampati per presentare le domande presso le edicole, come si sta facendo in altre città”. A chiederlo la capogruppo della Lega a Guidonia Montecelio, Arianna Cacioni. “È necessario che l’amministrazione comunale sia più vicina possibile ai cittadini in questa circostanza difficile. In queste prime ore dalla pubblicazione, ho ricevuto numerose segnalazioni da persone preoccupate dalle modalità di presentazione delle istanze necessarie per ottenere il bonus affitto della Regione Lazio, ad esempio sulla validità dell’invio con mail semplice o sulla possibilità di potersi presentare fisicamente all’ufficio del protocollo comunale. Sia il personale dei servizi sociali, che quello degli uffici di anagrafe, che effettua le verifiche sulle residenze, sta lavorando in questi giorni senza sosta e con assoluta abnegazione, serve però che chi pensa alle procedure amministrative faccia uno sforzo in più per gestire il momento di straordinaria emergenza”.