“Il Piano Pronto Cassa Zingaretti non l’ha fatto neanche partire”. Attacco al vertice della Regione Lazio, a sferrarlo la consigliera regionale della Lega Laura Cartaginese. “Mentre il Presidente è impegnato nei tour degli ospedali del Lazio, da settimane in prima linea nella lotta all’emergenza Coronavirus che lui stesso ha sottovalutato, gli imprenditori aspettano ancora di poter entrare nel sito della Regione e accedere dalla piattaforma per ottenere gli ormai mitologici finanziamenti a tasso zero, che potrebbero restare una leggenda metropolitana. Anche oggi infatti il sito è andato in tilt e siamo al quarto giorno di malfunzionamento su quattro di attività. Non è possibile trattare in questa maniera il motore produttivo del Lazio. Per i pochi che invece riescono ad accedere e a superare l’ostacolo del crash iniziale la brutta sorpresa arriva dopo: per presentare la domanda di finanziamento sono necessari una montagna di documenti. Quando sarà terminata questa emergenza sarà finita anche la pazienza dei cittadini e degli imprenditori”.